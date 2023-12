Roccella Jonica. Da lunedì prossimo, sarà attivo il portale dei servizi digitali per i cittadini - Tempostretto

Il nuovo portale consentirà di poter presentare istanze e richieste direttamente da casa, in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo

ROCCELLA JONICA -La prossima settimana, a partire da lunedì 18 dicembre, sarà finalmente online il nuovo Sito istituzionale del Comune, realizzato nel rispetto delle linee guida AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) con una grande attenzione ai temi dell’accessibilità nei confronti delle fasce deboli.

Dal nuovo sito si potrà usufruire anche di un Portale dei servizi digitali al quale si accederà tramite il

sistema di identità digitale (carta di identità elettronica e SPID), per consentire ai cittadini di avere accesso ai servizi in modalità semplificata, trasparente e immediata.

Il nuovo portale consentirà agli utenti di poter presentare istanze e richieste direttamente da casa, in

qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi luogo, compilando la modulistica già presente sul portale e procedendo contestualmente al pagamento dovuto, laddove necessario, tramite la piattaforma PagoPa.

La piattaforma per i servizi digitali non sostituisce, naturalmente, la possibilità di poter presentare la

medesima istanza allo sportello ma aiuta il cittadino a fruirne da casa in maniera semplice senza dover

necessariamente recarsi presso gli uffici comunali, eliminando spostamenti, code o attese. La modalità digitale consente, inoltre, al cittadino di verificare lo stato di avanzamento della pratica presentata attraverso l’area riservata presente sul portale ed alla possibilità di prenotare gli appuntamenti con l’ufficio preposto.

Naturalmente ogni rivoluzione, anche quella digitale, ha necessità di essere metabolizzata dagli attori

coinvolti, pertanto è prevista una fisiologica fase iniziale di sperimentazione che durerà un mese: a fine gennaio 2024 il Portale dei servizi digitali del Comune di Roccella Jonica sarà presentato pubblicamente ai cittadini ed entrerà finalmente a regime perseguendo così i principi di semplificazione, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa a beneficio dei cittadini e per garantire il loro diritto ad un dialogo con la Pubblica Amministrazione innovativo, veloce ed efficace.