Roccella Jonica. Il 14 e 15 agosto ritorna “La Notte Bianca” - Tempostretto

Dopo lo stop per la pandemia, ritorna la “Notte Bianca di Roccella”, manifestazione di punta dell’estate roccellese organizzata dall'Amministrazione comunale

ROCCELLA JONICA – Lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023 ritorna, dopo lo stop dovuto alla pandemia, la “Notte Bianca di Roccella”, manifestazione di punta dell’estate roccellese ideata e organizzata

dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Zito. Ricco e diversificato il programma dell’evento che vivacizzerà, a partire dalle ore 18 del 14 agosto, piazze, spiagge e quartieri vari della cittadina con una serie di appuntamenti pensati per offrire, in concomitanza con la festività di Ferragosto, spazi di aggregazione, svago, divertimento, gastronomia, musica, cultura e benessere in grado di soddisfare i gusti di tutte le fasce d’età, dai bambini agli adulti.

Le proposte in cartellone abbracciano dai giochi in spiaggia alle gare a premi tradizionali, dagli

spettacoli teatrali e di artisti di strada alla musica live, dalle mostre d’arte e di antichi mestieri alle

visite guidate ai luoghi storici e ai beni culturali della cittadina, con l’opportunità di visitare il

Museo Multimediale Immersivo (MusMir) al castello Carafa a tariffa ridotta.

E ancora: stand enogastronomici, prezzi scontati per la colazione di Ferragosto, trenino turistico, balli sociali e dj set, spazi dedicati allo yoga all’alba e il record del “Tuffo più lungo del mondo” che si tenterà di battere martedì 15 agosto alle ore 18,00 formando una chilometrica “catena umana” su tutta la

spiaggia di Roccella Jonica, dal Porto delle Grazie al quartiere Carrera. Il programma dettagliato della manifestazione, illustrato nella locandina allegata, è disponibile sul portale turistico del Comune “Visit Roccella” nella sezione Eventi Estate 2023 www.visitroccella.it/eventi/nottebianca2023/ .