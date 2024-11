Roccella jonica. L’8 e il 9 novembre due serate teatrali nella cornice, “Un argomento a piacere”

Le due serate teatrali sono curate dall’associazione “Logoscena”, diretta dal drammaturgo e regista Andrea Dalla Zanna

ROCCELLA JONICA – L’edizione zero del Festival “Un argomento a piacere” prosegue l’8 e il 9 novembre con due serate teatrali curate dall’associazione “Logoscena”, diretta dal drammaturgo e regista Andrea Dalla Zanna, ospitate nella suggestiva cornice dell’ex Convento dei Minimi. Il primo appuntamento, in programma venerdì 8 novembre alle ore 21.00, sarà dedicato allo spettacolo “La suggeritrice”, una ricostruzione scenica di un canovaccio generato dall’intelligenza artificiale con la partecipazione di cinque giovani attori: Anna Baggetta, Annalisa Giannotta, Gaia Carlotta Ndoye, Luca Nucera e Marcella Mesiti. In collaborazione con Claudio Migliavacca, è stato avviato un dialogo con il noto bot Chat GPT nella prospettiva di far scrivere all’algoritmo un vero e proprio testo teatrale con scene e dialoghi da affidare all’arte dei commedianti. Una sorta di primitiva commedia dell’Arte Artificiale che mette in scena la sfida surreale ed esilarante tra il rigore inflessibile della macchina e la fantasia imprevedibile umana.

Il secondo spettacolo, dal titolo “Sogno di un amore di mezza estate”, in scena sabato 9 novembre

alle 21.00, invece, è un omaggio al tema dell’“Argomento a piacere e dell’improvvisazione”. Il lavoro teatrale, con la drammaturgia di Andrea Della Zanna, è diretto e interpretato da Paolo Ricchi, che veste i panni di un personaggio particolarmente riservato intenzionato a raccontare un sogno ambientato a Roccella Jonica, località delle sue vacanze. Con l’aiuto di una giovane disegnatrice di fumetti roccellese, Elena Doria, il contenuto del sogno diviene una vera e propria graphic-novel, un rebus onirico che il pubblico sarà chiamato a decifrare “improvvisandosi” psicanalista.

Le due serate teatrali, finanziate dalla Regione Calabria, sono organizzate dall’associazione “Logoscena” e dal Comune di Roccella Jonica e sono ad ingresso gratuito.