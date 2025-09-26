Roccella Jonica. Nuovo sbarco, arrivati 41 migranti, tra loro minori non accompagnati

Il gruppo è stato intercettato dalla Guardia costiera e dalla sezione navale della Guardia di finanza a circa 150 miglia dalla costa

ROCCELLA JONICA – A poche ore dallo sbarco di 123 persone, altri 41 migranti, tutti uomini di origine egiziana e bengalese, sono approdati questa mattina nel porto di Roccella Jonica. Tra loro anche una quindicina di minori non accompagnati.

Il gruppo è stato intercettato dalla Guardia costiera e dalla sezione navale della Guardia di finanza a circa 150 miglia dalla costa calabrese, a bordo di una piccola imbarcazione partita tre giorni fa dalla Libia. Per motivi di sicurezza i migranti sono stati trasferiti su una motovedetta della Guardia costiera e condotti in porto.

Dopo i controlli sanitari e di polizia, le persone soccorse sono state affidate ai volontari della Croce rossa e accolte nel Centro di prima accoglienza e soccorso attivo all’interno dello scalo portuale.