 Roccella Jonica. Nuovo sbarco, arrivati 41 migranti, tra loro minori non accompagnati

Roccella Jonica. Nuovo sbarco, arrivati 41 migranti, tra loro minori non accompagnati

Dario Rondinella

Roccella Jonica. Nuovo sbarco, arrivati 41 migranti, tra loro minori non accompagnati

venerdì 26 Settembre 2025 - 15:30

Il gruppo è stato intercettato dalla Guardia costiera e dalla sezione navale della Guardia di finanza a circa 150 miglia dalla costa

ROCCELLA JONICA – A poche ore dallo sbarco di 123 persone, altri 41 migranti, tutti uomini di origine egiziana e bengalese, sono approdati questa mattina nel porto di Roccella Jonica. Tra loro anche una quindicina di minori non accompagnati.

Il gruppo è stato intercettato dalla Guardia costiera e dalla sezione navale della Guardia di finanza a circa 150 miglia dalla costa calabrese, a bordo di una piccola imbarcazione partita tre giorni fa dalla Libia. Per motivi di sicurezza i migranti sono stati trasferiti su una motovedetta della Guardia costiera e condotti in porto.

Dopo i controlli sanitari e di polizia, le persone soccorse sono state affidate ai volontari della Croce rossa e accolte nel Centro di prima accoglienza e soccorso attivo all’interno dello scalo portuale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO
Sgomento a Vittoria, ragazzo sequestrato da individui armati e incappucciati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED