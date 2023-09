Roccella Jonica. Nuovo sbarco di migranti, il quarto in cinque giorni - Tempostretto

Il gruppo é stato intercettato mentre viaggiava a bordo di una barca a vela, a circa cento miglia dalla costa, da una motovedetta della Guardia Costiera

ROCCELLA JONICA – 41emo sbarco, dall’inizio dell’anno, ieri pomeriggio nel porto delle Grazie, il quarto in cinque giorni. Sono 89 i migranti giunti nello scalo reggino, in prevalenza afghani e iracheni. Del gruppo fanno parte venti donne, due delle quali in stato interessante, e 15 minori.

Il gruppo é stato intercettato mentre viaggiava a bordo di una barca a vela, a circa cento miglia dalla costa, da una motovedetta della Guardia Costiera.

I migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati temporaneamente ospitati nel palazzetto dello sport di Roccella.