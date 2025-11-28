Roccella Jonica punta sull’educazione ambientale: parte il progetto Eco Schools

Per promuovere l’iniziativa, il Comune ha organizzato una giornata dal titolo “Custodi dell’acqua, la sostenibilità parte da noi”

ROCCELLA JONICA – L’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, guidata dal Sindaco Vittorio Zito, conferma il suo impegno per lo sviluppo sostenibile aderendo al progetto Eco Schools, il più grande programma internazionale di certificazione per le scuole che promuovono la sostenibilità e l’educazione ecologica attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti.

Promosso dalla Foundation for Environmental Education (FEE), lo stesso ente che assegna ogni anno la Bandiera Blu per le spiagge, riconoscimento di cui Roccella si fregia da 23 anni consecutivi, e la Bandiera Verde per le scuole, il progetto mira a rafforzare l’educazione ambientale e la crescita sostenibile nelle nuove generazioni.

Per promuovere l’iniziativa, il Comune ha organizzato una giornata dal titolo “Custodi dell’acqua, la sostenibilità parte da noi”, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva degli studenti e sensibilizzare l’intera comunità sui temi della sostenibilità ambientale.

L’evento si terrà martedì 2 dicembre all’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica e vedrà la partecipazione dell’assessore regionale all’Istruzione, Sport e Politiche per i Giovani, Eulalia Micheli, e del Sindaco Vittorio Zito, che inaugureranno i lavori con i saluti istituzionali. Interverranno inoltre l’assessore comunale alle Politiche Ambientali Fabrizio Chiefari, la consigliera comunale delegata alla Scuola Elena Bova, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” Lucia Pagano, il presidente del consiglio d’istituto Giuseppe Vigliarolo, l’insegnante referente del progetto Stella Scali, e il vicepresidente della Lega Navale Italiana sezione di Roccella Piero Giancola.

Con questo progetto, Roccella Jonica ribadisce la propria attenzione all’educazione ambientale, promuovendo pratiche sostenibili che coinvolgono direttamente studenti e cittadini, confermandosi esempio di impegno civile e responsabilità verso l’ambiente.