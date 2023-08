Roccella Jonica. Successo di pubblico al Summer Festival con Gigi D'Alessio, si replica il 28 agosto - Tempostretto

summer festival, gigi d'alessio

ROCCELLA JONICA – Era sold out già da settimane, ma il colpo d’occhio regalato dal suo pubblico, ieri sera, è stato davvero incredibile. Il primo concerto di Gigi D’Alessio al Teatro al Castello di Roccella Jonica per il Roccella Summer Festival è stato un evento straordinario, che ha rispettato in pieno tutte le aspettative. Non è un caso se gli organizzatori e lo stesso artista, vista la sorprendente richiesta di biglietti, pure dopo il tutto esaurito, hanno deciso di inserire una seconda data, che di fatto chiuderà il Roccella Summer Festival 2023 il 28 agosto.

Il concerto è iniziato con un Gigi D’Alessio in splendida forma che, con grande carisma, ha subito coinvolto il pubblico con le sue canzoni romantiche e coinvolgenti. La sua voce potente e melodica ha dato vita alle sue canzoni, trasmettendo emozioni intense e coinvolgenti. Il pubblico ha cantato insieme a lui ogni brano, creando un’atmosfera di grande festa e condivisione. Durante il concerto, Gigi D’Alessio ha anche raccontato storie e aneddoti legati alle sue canzoni, creando un legame speciale con il pubblico. Ha

dimostrato grande umiltà e gratitudine verso i suoi fan, ringraziandoli per il loro sostegno e amore.

Il punto culminante del concerto è stato quando Gigi D’Alessio ha eseguito i suoi brani più famosi, come “Non dirgli mai”, “Un nuovo bacio”, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”. Sul palco D’Alessio è stato accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

L’appuntamento adesso è per il 28 agosto, sempre a Roccella Jonica, naturalmente.