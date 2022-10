Roghudi, dispersa turista tedesca. La ritrovano i Vigili del fuoco - Tempostretto

Ieri pomeriggio, dopo la sua richiesta d'aiuto, la donna è stata tempestivamente soccorsa dopo l'avvio della procedura per la geolocalizzazione “Geolog Vvf”

ROGHUDI – Ritrovata dai Vigili del fuoco una turista tedesca di cui s’erano perse le tracce nel corso del pomeriggio di ieri.

Alle 16.45 circa di ieri, 7 ottobre, alla Sala operativa dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria è giunta una richiesta di soccorso da parte di una turista tedesca. La signora, di ritorno da un’escursione solitaria nella zona di Roghudi, non riusciva più a trovare la strada di ritorno alla propria vettura.

Gli operatori di sala operativa, attivando la procedura per la geolocalizzazione “Geolog VVF”, riuscivano in poco tempo ad individuare la posizione della turista dispersa alla quale veniva consigliato di fermarsi in attesa dei soccorsi. Nel contempo venivano inviate sul posto le squadre dei distaccamenti di Melito Porto Salvo e Bianco oltre a personale Tas (Topografia applicata al soccorso).

Data la complessità dell’orografia del terreno e l’assenza di vie idonee al transito con automezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco percorrendo sentieri per lo più non segnalati alle ore 21.50 circa, raggiungevano la donna che era in buono stato di salute; la stessa veniva riaccompagnata alla vettura e scortata fino a raggiungere la statale 106.

