Roma. Irto(Pd) eletto in Commissione di vigilanza della Cassa depositi e prestiti

Il senatore Nicola Irto è uno dei componenti della Commissione parlamentare per la vigilanza della Cassa depositi e prestiti

ROMA – Il senatore dem Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico in Calabria, è stato eletto componente della Commissione parlamentare per la vigilanza della Cassa depositi e prestiti, che si esplica sulla Gestione separata dell’istituto, relativa alle attività finanziate in prevalenza con risorse del risparmio postale. I beneficiari dell’attività di finanziamento svolta dalla Gestione separata della Cassa depositi e prestiti sono in primo luogo gli enti locali e, più in generale, gli enti pubblici.