Rometta, addio muro in cemento armato. Diventerà centro anziani

Si tratta di una struttura realizzata in pieno centro storico, che l’amministrazione di Rometta intende trasformare in un centro anziani

ROMETTA – Un muro in cemento armato, nel pieno centro di Rometta, al centro di interventi in fase di avvio da parte dell’amministrazione Merlino che intende recuperare l’area e donare nuovo decoro alla zona da tempo deturpata dalla struttura.

Ad annunciarlo è il sindaco Nicola Merlino, che spiega anche come sia sorta la strutturain pieno centro -circa 50 anni fa- e quali saranno le sue nuove destinazioni: «Si è ritenuto -ha spiegato Merlino- di demolire un vecchio convento benedettino del sedicesimo secolo, adibito per circa un secolo a carcere mandamentale, per edificare una rilevante struttura in cemento armato, di consistenti dimensioni, in pieno centro storico, nell’incantevole zona araba, che oggi testimonia lo scempio effettuato, e con esso, oltre alla grande ignoranza, la mancanza di amore e di rispetto per la nostra bellissima Rometta».

La struttura, mai completata, è adesso in fase di demolizione: «Sono passati quasi cinquant’anni, già da tempo abbiamo iniziato la demolizione del mastodontico muro perimetrale, dando un po’ di luce a quella bellissima parte del Centro storico, lunedì saranno consegnati i lavori alla ditta Giorgianni, per completare i lavori con la realizzazione di aiole e di posteggi. Devo dire con circa sei mesi di ritardo sui nostri programmi».

Al posto del muro in cemento armato, ha aggiunto Merlino, sorgerà un nuovo centro anziani. Adesso l’obiettivo è di veicolare i fondi Fua di pertinenza del Comune di Rometta, così da poter avviare i lavori. Merlino ha quindi concluso spiegando che gli stessi fondi saranno utilizzati per realizzare la copertura invernale dell’anfiteatro di Villa Martina, a Rometta Marea, così da consentire l’esecuzione di eventi e spettacoli anche durante la stagione invernale.