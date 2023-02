Rometta Centro senza postamat: la questione arriva al Prefetto

Rometta Centro è ancora senza postamat e, dopo le proteste dei giorni scorsi, il comitato di cittadini e il sindaco hanno incontrato il Prefetto

ROMETTA – Non si fermano le proteste, nel romettese, per l’assenza di un postamat presso l’ufficio postale di San Cono a Rometta Centro a cui si aggiungono i disservizi legati al postamat di Rometta Marea.

La questione, come già annunciato, è stata adesso portata all’attenzione del Prefetto di Messina Cosima Di Stani che ha ricevuto una delegazione del Comitato spontaneo di cittadini, il sindaco di Rometta Nicola Merlino e il vice sindaco Nino Cirino.

Nel corso dell’incontro sono state fatte presenti al Prefetto le criticità che affliggono l’ufficio postale di San Cono, i cui locali risultano troppo piccoli costringendo l’utenza -per la maggior parte costituita da anziani- a sostare fuori dagli uffici in attesa del proprio turno anche in caso di maltempo. Si è discusso anche del postamat di Rometta Marea, oggetto di malfunzionamenti e rallentamenti nello svolgimento delle operazioni.

Il sindaco Nicola Merlino, nel rivolgere i propri ringraziamenti al Prefetto, si è detto soddisfatto della cortesia e della sensibilità dimostrata nei confronti della questione. Intanto il Comitato adesso si prepara ad ulteriori azioni: nei prossimi giorni, se la situazione rimarrà quella attuale, sarà avviata una petizione che coinvolgerà tutta la cittadinanza romettese.

