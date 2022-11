Rometta, la giunta approva lo schema di bilancio 2023-2025

Approvato anche il Documento Unico Programmatico. Adesso l’obiettivo è portare il previsionale in consiglio prima del nuovo esercizio finanziario

ROMETTA – Tempi di approvazione record, nel comune di Rometta dove la giunta approva lo schema di bilancio 2023-2025 e il Documento Unico Programmatico (Dup). Due strumenti propedeutici a portare in tempi brevi il bilancio di previsione in consiglio comunale, affinché il comune sia pronto per l’esercizio finanziario del nuovo anno.

Soddisfatto per questo risultato il sindaco Nicola Merlino, che commenta: «Non è importante rilevare che siamo il primo, o comunque fra i primissimi comuni, ad effettuare tale importante adempimento, come è ormai tradizione per l’Amministrazione comunale di Rometta. È importante sicuramente evidenziare che così operando l’Amministrazione mette il Consiglio comunale nelle condizioni di poter approvare il bilancio di previsione prima che inizi l’esercizio finanziario 2023, per poter realizzare quanto programmato gia’ a partire dal 2 gennaio, con la programmata approvazione del Peg, ponendo, inoltre, il Consiglio comunale nella condizione di concorrere con l’Amministrazione alla realizzazione degli obiettivi e ad appropriarsi pienamente delle sue funzioni di indirizzo e di controllo».

Adesso si attende solo il parere del revisore dei conti, al quale sono già stati trasmessi gli atti approvati dalla giunta: l’obiettivo è di portare in consiglio comunale il bilancio di previsione del nuovo esercizio entro la metà di dicembre.

(In foto la giunta comunale)