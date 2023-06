A Rometta “murales storici” per raccontare il passato della città

A Rometta un contest per la realizzazione di murales dedicati alla storia della città e del comprensorio. Al via le selezioni

ROMETTA – Rometta si racconta e lo fa attraverso l’arte in una delle sue espressioni più giovanili: il murales. Al via il contest per la selezione degli artisti, che dovranno realizzare ben 14 murales dedicati a varie tematiche storiche come l’invasione dei saraceni, il Regno delle Due Sicilie, l’Unità d’Italia e le due guerre mondiali.

I murales saranno realizzati presso via Federico II di Svevia, una delle strade più caratteristiche di Rometta Centro dalla quale è possibile osservare i monti circostanti e raggiungere diversi punti d’interesse. La strada, inoltre, delimita la caratteristica villa San Giuseppe.

«Dopo esserci dedicati alla riorganizzazione degli uffici e aver messo in ordine il bilancio, abbiamo deciso di avviare una serie di iniziative volte alla riqualificazione artistica e ambientale del nostro territorio -spiega il sindaco di Rometta, Nicola Merlino- Grazie a questi murales racconteremo diversi periodi storici che hanno caratterizzato Rometta. Abbiamo in cantiere -aggiunge- anche un progetto per realizzare dei murales anche presso la delegazione municipale di Rometta Marea».

Per partecipare al contest sarà necessario consultare l’apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune, allegando anche un proprio portfolio. A scegliere i partecipanti sarà poi una giuria composta da esperti d’arte e dal Responsabile del settore tecnico del Comune. Le tematiche saranno poi assegnate tramite sorteggio e valutate dalla stessa giuria che assegnerà i premi messi in palio. Per il primo classificato si prevede un premio di 1000 euro, a titolo di rimborso spese.