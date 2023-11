Rometta. Nave cargo arenata, riunione operativa al Comune: al via rimozione

Al Comune di Rometta Marea una riunione operativa per discutere della Beniamino Carnevale, arenatasi nei pressi della spiaggia

ROMETTA – È intervenuta prontamente la Guardia Costiera di Milazzo sulla vicenda della Beniamino Carnevale, la nave cargo ex Tirrenia arenatasi a Rometta Marea a seguito del forte maltempo dei giorni scorsi.

Presso l’aula della memoria degli uffici decentrati comunali di Rometta Marea una riunione operativa, alla quale hanno preso parte il Capitano della Guardia Costiera di Milazzo Luca Torcigliani e l’assessore Pippo Saija. Dall’incontro è scaturito che, fortunatamente, non è stato causato alcun danno ambientale e si è deciso che, tenendo conto delle condizioni atmosferiche, si procederà nella giornata di oggi alla rimozione della nave cargo.

«Nel dare atto al comandante Torcigliani dell’assoluta tempestività dell’ intervento -ha dichiarato il sindaco di Rometta, Nicola Merlino- mi corre il piacevole obbligo di ringraziarlo anche per aver voluto tranquillizzarmi e, mio tramite, tranquillizzare tutti i cittadini di Rometta».

La vicenda della Beniamino Carnevale: da Napoli a Rometta Marea

La Beniamino Carnevale era partita da Napoli, priva di equipaggio e rimorchiata da un’altra nave che l’avrebbe dovuta condurre in Turchia. Giunti in prossimità delle isole Eolie, in vicinanza dell’isola di Stromboli, la nave cargo si è staccata a causa delle forti mareggiate finendo poi incagliata a Rometta Marea. Sul posto erano prontamente intervenuti gli uomini della Guardia Costiera di Milazzo, supportati nelle operazioni dalle forze dell’ordine locali.

