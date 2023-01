Rometta, piazza Garibaldi diventa Camilleri. “Era invasore, non eroe”

Si attende il via libera dalla prefettura di Messina

ROMETTA – Prosegue la revisione delle intitolazioni di vie e piazze a Rometta ad opera della commissione toponomastica, interamente costituita da sole donne al fine di offrire una lettura della storia “che si discosti dall’onnipresente visione maschile”.

Dopo l’intitolazione di via Nino Bixio alle “vittime dell’eccidio di Bronte” e l’intestazione di uno slargo ad Angelina Romano, tocca adesso a piazza Garibaldi. Nell’ottica di una rilettura della storia meno edulcorata, capace di far luce sulle vicende vissute dalla Sicilia e renderle onore, la piazza sarà intitolata allo scrittore Andrea Camilleri.

«Il 17 marzo 1861 -scrivono le componenti della Commissione Toponomastica- è la data che secondo l’epica risorgimentale segna la nascita del Regno d’Italia e quindi la liberazione del Sud, che rappresentava, invece, uno degli stati più floridi d’Europa in quel momento. Per conto dei Savoia Giuseppe Garibaldi invase la Sicilia che, come asserì lui stesso in seguito, subì “oltraggi incommensurabili”. Fu l’eccidio di povera gente la cui unica colpa era quella di battersi per la propria terra. Migliaia di braccianti vennero trucidati e successivamente infamati dalla storia con l’ etichetta di “briganti”. La commissione ritiene doveroso nei confronti di Rometta modificare il nome della piazza sostituendolo con quello di chi, invece, la nostra terra l’ha amata e fatta conoscere al mondo».

Dopo il via libera dalla Prefettura di Messina, adesso bisognerà attendere la cerimonia d’intitolazione ufficiale che si terrà nel corso delle prossime settimane.

(In foto il sindaco di Rometta Nicola Merlino e le componenti della commissione toponomastica)

