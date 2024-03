Rosarno. Controllo del territorio, migliaia di euro di multa e numerosi mezzi sequestrati

Il risanamento dell’area risulta di particolare importanza in quanto integra l’azione già intrapresa la settimana scorsa, con l’inaugurazione del Villaggio della Solidarietà

ROSARNO – In seguito a numerosi controlli eseguiti nei giorni scorsi, i carabinieri hanno eseguito il sequestro amministrativo di numerosi mezzi e l’emanazione di sanzioni amministrative per un totale di quasi 9 mila euro In particolare, in località Testa dell’Acqua, i militari dell’Arma hanno rilevando numerose autovetture prive di copertura assicurativa.

Il servizio si inserisce nell’ambito di una più larga attività di contrasto a situazioni di illegalità sul territorio

e di certo contribuisce attivamente alla libera fruizione di alcuni luoghi pubblici. Il risanamento dell’area

risulta di particolare importanza in quanto integra l’azione già intrapresa la settimana scorsa, con

l’inaugurazione del Villaggio della Solidarietà, in Contrada Carmine di Rosarno.