Rosarno. Tragico incidente sul lavoro, operaio cade da un ponteggio e muore - Tempostretto

ROSARNO – Un operaio è deceduto dopo esser caduto da un ponteggio, mentre stava lavorando. Il fatto è accaduto in un cantiere edile a Rosarno. La vittima è un cittadino romeno di trentotto anni da diverso tempo residente nella cittadina della Piana di Gioia Tauro che lavorava alle dipendenze di un’impresa edile impegnata in alcuni lavori di ristrutturazione di un edificio in via Nazionale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del servizio di emergenza 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’operaio. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause dell’accaduto. Il pm di turno della Procura di Palmi ha disposto l’esame autoptico sul corpo della vittima.