MESSINA – Un incendio ha distrutto una rosticceria ieri sera, intorno alle 23, 30, nella zona del Policlinico universitario. I Vigili del fuoco di via Salandra, per domare il rogo, sono intervenuti con autopompa, autobotte ed il carro aria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 2. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei Vdf e dei militari dell’Arma.