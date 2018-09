Iniziative, raccolte fondi e un fiore all'occhiello: la villetta Quasimodo

L’anno sociale 2017/2018 è stato, per il Rotaract Club “Messina” assai ricco di soddisfazioni. Il bilancio dell’anno sociale targato Gabriele Fiumara risulta positivo, come dimostrano le numerosissime attività di “service” rivolte alla comunità messinese, tra cui pulizia di aree naturali e attività di raccolta fondi. Tuttavia, l’attività considerata il fiore all’occhiello della governance di Gabriele Fiumara è certamente la riqualificazione della Villa Quasimodo.

“Tutto è nato dopo il mio insediamento come Presidente” – racconta Gabriele – “Ho voluto accettare questa sfida e riuscire in qualche modo a ridonare tale spazio alla città. Da troppo tempo, infatti, la villa versava in condizioni pessime ed era salita alla ribalta della cronaca per il degrado in cui essa, da uno dei pochi polmoni verdi del centro cittadino, ingiustamente si trovava e che aveva anche fornito spunto di scontro e sciacallaggio mediatici per quanto riguarda lo scenario politico”.

Il Rotaract è riuscito ad ottenere la formale adozione dello spazio verde siglando una convenzione con il Comune. Dall’ottobre 2017, data del suo primo intervento sull’area verde, il Club ha organizzato diversi incontri finalizzati alla pulizia del luogo, alla ripitturazione delle panchine, dei muri, dei giochi e di tutte le strutture che erano state imbrattate da sgradevoli e volgari graffiti. Da ultimo, il Rotaract ha provveduto a donare ben 4 bidoni da 120 litri per la raccolta differenziata acquistati dai soci e a collocare vari cartelli contenenti piccole ma efficaci lezioni di buon comportamento civico.

“Questi e molti altri ancora, spiega Gabriele Fiumara, sono stati gli interventi effettuati a partire da ottobre fino ad oggi. Una grande lezione di civiltà che il Rotaract ha sonoramente impartito a tutti quei cittadini, o presunti tali, che hanno guardato con ilarità al progetto portato avanti dal club, limitandosi a denigrare, criticare, proporre senza concretizzare. Un’ultima sorpresa è l’installazione all’interno della stessa Villa Quasimodo di una scultura di altissimo pregio artistico, concepita congiuntamente ad una qualificatissima equipe di esperti composta dal noto architetto messinese Dario Iacono e dall’artista del ferro Fabio Pilato”.

Quale riconoscimento per il notevolissimo e costante lavoro svolto, il Rotaract Club Messina è stato insignito, per la prima volta in quasi cinquant’anni di storia del Club che annovera i giovani rotariani in età dai 18 ai 30, della prestigiosissima “Paul Harris Fellow”, massima onorificenza rilasciata dal Rotary e massima aspirazione di ogni appartenente alla famiglia rotariana.

Un anno sociale svolto nel segno della correttezza, della professionalità e la scelta di attività improntate all’utile ne è stata l’impostazione. L’anno sociale 2018/2019 si svolgerà sotto la presidenza di Maria Ludovica Carerj, il cui insediamento si è svolto in occasione del rituale “passaggio di campana”, che ha avuto luogo nei suggestivi saloni del Circolo di Via Garibaldi.