Rottamazione quinquies, le scadenze e le modalità di pagamento: tutte le date

Il Consiglio comunale ha ratificato l'adesione del Comune di Messina. Riguarda i tributi affidati dall'ente all'Ader tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: i dettagli.

MESSINA – Dopo il sì in Consiglio comunale e l’ufficialità dell’adesione, il Comune di Messina ha annunciato alla cittadinanza le scadenze relative alla rottamazione quinquies. Riguarda i carichi affidati dall’ente all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) nel periodo tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Nel maggio scorso il governo ha deciso di aprire la rottamazione anche agli enti locali, e quindi tributi come Tari o Imu, che si potranno pagare al netto di arretrati e sanzioni.

Rottamazione quinquies, le scadenze

Ma quali sono le scadenze? Il Comune ha spiegato: dal 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili. Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 i debitori, dopo aver effettuato le opportune verifiche, potranno presentare la dichiarazione di adesione esclusivamente in modalità telematica, secondo le procedure che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 15 ottobre 2026. Entro il 28 febbraio 2027 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà ai contribuenti l’importo complessivamente dovuto, il piano di pagamento e le relative scadenze.

Poi le modalità di pagamento e le possibili rate. Si potrà versare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure oppure in un massimo di 54 rate bimestrali, secondo il calendario previsto dalla legge, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

“Si ricorda – ha concluso il Comune di Messina – che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle somme dovute comporterà, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 95, della legge n. 199/2025, la decadenza dai benefici della definizione agevolata. Per ulteriori informazioni e per presentare la domanda di adesione, i contribuenti sono invitati a consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione”.