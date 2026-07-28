 Il Messina punta sull'esterno offensivo Gabriele Loria

Il Messina punta sull’esterno offensivo Gabriele Loria

Redazione

Il Messina punta sull’esterno offensivo Gabriele Loria

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martedì 28 Luglio 2026 - 16:30

Giovanissimo classe 2009 e originario di Spadafora si è messo in luce nella passata stagione nel campionato Under 17

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Gabriele Loria. Classe 2009, originario di Spadafora, Loria torna a vestire i colori biancoscudati dopo l’esperienza maturata nel 2023 nel settore giovanile del Club. Giovane attaccante capace di agire su entrambe le corsie offensive e anche in posizione più centrale, nella scorsa stagione si è messo in evidenza nel campionato Under 17 con 23 presenze e 5 reti.

La rosa del Messina 2026/2027

Portieri: Simone Calabrese (2008), Ignacio Sanchez Moar (2008), Pietro Maniscalco (2008).
Difensori: Dramane Konaté (1994), Salvatore Doni (2007), Gabriele Bontà (2007), Franco Sbuttoni (1989).
Centrocampisti: Francesco Giunta (1999), Alessandro Pellegrino (2005), Andrei Tanasa (1990), Enrico Zampa (1992).
Attaccanti: Manuel Sarao (1989), Francisco Sartore (1995), Tommaso Bonanno (1995), Gabriele Loria (2009).

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