Round Aeolian Race, la South Kensington vince un’edizione da record

L'imbarcazione di Massimo Licata, del circolo Lauria, fa il pieno di trofei. Oltre 50 gli equipaggi che hanno partecipato

Si chiude con numeri e risultati straordinari la 7ª edizione della Round Aeolian Race (RAR 2025), confermandosi come uno degli appuntamenti velici più attesi del Mediterraneo. Oltre 50 imbarcazioni hanno preso il via alla regata d’altura che abbraccia l’arcipelago delle Eolie, un traguardo che testimonia la crescente attrattiva dell’evento e la sua capacità di richiamare equipaggi di alto livello da tutta Italia.

L’edizione 2025 resterà nella storia anche per il nuovo record di percorrenza, stabilito da QQ7, il Farr 53 di Salvatore Costanzo del Circolo velico Ravennate, che ha completato il percorso in 20 ore 5 minuti 19 secondi, abbattendo di circa 18 minuti il precedente primato risalente al 2022. La regata è stata caratterizzata da un costante vento da Levante, che ha favorito una navigazione continua a tutta la flotta, interrotta solo dai rovesci temporaleschi presenti sul campo di regata dalla mattina di sabato.

La Round Aeolian Race 2025 conferma così la sua identità di regata spettacolare e tecnicamente impegnativa, capace di unire agonismo, scenari unici e passione per la vela. Per il Comitato Organizzatore si tratta di un’edizione che segna un ulteriore passo avanti, sia in termini sportivi che di partecipazione, consolidando la RAR come evento inserito a pieno titolo nel calendario del Campionato Italiano Offshore Vela d’Altura.

I vincitori

Sul podio assoluto South Kensington di Massimo Licata, del circolo C.C.Roggero di Lauria, protagonista di una prestazione impeccabile che gli è valsa:

• Primo posto in classifica ORC

• Primo posto in classifica IRC

• Conquista del prestigioso Trofeo Ammiraglio di Squadra Giovanni Iannucci

In Categoria ORC completano il podio DENEB della Sezione Velica Marina Militare, e A´NICA di Renato Irrera, mentre in categoria IRC, secondo posto per LOLI FAST di Francesco La Via e terzo posto per LANCILLOTTO di Adriano Addobbati.

In categoria Multiscafi con 7 imbarcazioni partecipanti, MET WHITE WHALES di Raffaele Brancati bissa il successo dello scorso anno, seguito da PICOMOLE di Aldo Fumagalli e SETTEMARI di Giuliano Piccinno. Infine, la Cruising RAR aperta alle imbarcazioni in categoria Gran Crociera, ha visto la vittoria di OBELIX di Leone Calabrò, seguito da FELIX III di Fabrizio Scimè e LE DUE LUNE di Fulvio Russo.