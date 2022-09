Round Aeolian Race, superate le 40 iscrizioni per la quarta edizione - Tempostretto

Meno di due settimane alla regata più ambita del sud Italia organizzata dallo Yacht Club Capo d’Orlando

CAPO D’ORLANDO – Alla sua 4ª edizione la Round Aeolian Race sfonda il muro dei 40 partecipanti, superando il record dei 37 iscritti dello scorso anno. A poco più di 2 settimane dal via, si conferma la regata più ambita del Sud Italia, dopo la Tre Golfi di Napoli.

Lo aveva previsto l’Ammiraglio Giovanni Iannucci decano della vela italiana ed ideatore, assieme ai soci dello Yacht Club Capo d’Orlando, di questa regata, immaginando la opzione più caratterizzante quella della scelta del percorso in senso orario o antiorario.

Questa edizione si svolgerà nel suo ricordo, ancora vivo nel cuore di tutti gli appassionati della vela, e per questo i soci del Club organizzatore hanno deciso di intitolare a lui il trofeo Challenge, assegnato ogni anno alla barca 1ª classificata in classe crociera-regata.

Presente per la prima volta la Marina Militare

Sarà uno stimolo in più soprattutto per l’equipaggio della Marina Militare, presente per la prima volta alla Round Aeolian Race con l’imbarcazione First 36.7 Deneb, sicuramente tra le favorite, così come tante volte l’Ammiraglio Iannucci ha condotto alla vittoria le barche della Marina Militare.

Al di sopra delle attese anche la partecipazione della flotta Gran Crociera, che si cimenterà sul percorso ridotto “Cruising Round Aeolian Race” da 65 miglia Capo d’Orlando-Salina-Lipari-Vulcano con 13 iscrizioni.

