Rubavano in case, ristoranti, negozi e anche ai caselli in autostrada: arrestati due messinesi

Tra le accuse anche quelle di minacce con pistole e coltelli e di ricettazione di veicoli

MESSINA – Sono due i soggetti messinesi arrestati dagli agenti della Polizia di Stato e portati al carcere di Gazzi con diverse accuse di delitti ai danni del patrimonio. In particolare, spiega la Questura, i due giovani sono gravemente indiziati di aver tentato o consumato diverse rapine ai danni di esercizi commerciali, oltre a furti in abitazioni e aziende, ricettazione di veicoli utilizzati per i delitti e, in alcuni casi, di aver minacciato con pistole e coltelli le proprie vittime per impedirne la reazione.

Secondo la sezione antirapina della squadra mobile, le fasi dei furti e delle rapine hanno interessato ristoranti, pizzerie, panifici e tabacchi del centro cittadino, ma anche caselli autostradali. A coordinare le attività è stata la Procura diretta da Antonio D’Amato.