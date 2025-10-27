S. Stefano Briga, manto “rattoppato” in via S. Gaetano: pericoli per i pedoni

Nella via risiede anche il maestro Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio. I nipoti più volte hanno chiesto il ripristino delle condizioni di sicurezza

MESSINA – Numerose buche e avvallamenti “costellano” la via San Gaetano nel villaggio di Santo Stefano di Briga. L’arteria – che conduce all’omonima piazza su cui sorge l’ex Chiesa oggi auditorium, e passa davanti il palazzo dei Duchi di Santo Stefano, che fu di proprietà dei principi Sammartino e restaurato sul finire degli anni ’90 dal maestro Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio – lo scorso anno è stata interessata dai lavori di sistemazione di un tratto di tubazione da parte dell’Amam Messina che aveva provocato delle infiltrazioni anche al pian terreno dell’immobile.

Dopo l’atteso intervento però il manto stradale non è stato adeguatamente ripristinato provocando notevoli disagi ai pedoni che percorrono la via, su cui insistono evidenti “rattoppi” di cemento che le prime piogge hanno fatto già saltare, che possono essere causa di pericolo. L’inconveniente è stato più volte segnalato da parte dei nipoti del maestro Mazzullo, che ritengono la situazione parecchio rischiosa, attraverso messaggi e mail agli organi preposti, ma nonostante le rassicurazioni di un pronto intervento, a tutt’oggi non è stato registrato alcun riscontro.

L’approssimarsi della stagione invernale che potrebbe fare registrare la possibilità di intense piogge nei prossimi mesi, preoccupa ulteriormente anche perché il maestro, che dimora nel palazzo dove si è ritirato da alcuni anni, tutte le mattine esce di casa per la consueta passeggiata fino al centro del paese, ed il manto stradale oltre a presentare evidenti insidie diventa scivoloso e sdrucciolevole, acuendo la situazione di pericolo, mettendo a serio rischio la sicurezza degli utenti.