Storica fontana S. Nicola, De Leo interroga sindaco su interventi di recupero

MESSINA - Che fine hanno fatto gli interventi di restauro della fontana S. Nicola del villaggio S. Stefano Medio? A chiederselo è il consigliere comunale Alessandro De Leo, firmatario di una interrogazione al sindaco Cateno De Luca. Il consigliere ricorda che “la fontana storica di S. Nicola del villaggio S. Stefano Medio accanto all’omonima Chiesa risalente al XV secolo, è stata danneggiata da un mezzo che, a seguito di una manovra, l’ha urtata mettendo a rischio addirittura la stabilità dell’opera. Il monumento è stato messo in sicurezza dal Comune, considerato che il bene risulta opportunamente tutelato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali”.

Per questi motivi De Leo ha chiesto “di conoscere quali interventi sono programmati al fine di tutelare il bene storico e riconsegnarlo alla Città ed alla comunità locale. Ad oggi – evidenzia - non è stato effettuato alcun intervento di restauro e la fontana risulta coperta da una impalcatura in legno che, oltre ad essere ormai deturpata, intralcia la viabilità in uno dei punti più stretti della Via Comunale, contravvenendo anche al codice della strada. C’è la necessità di un urgente intervento nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione – chiosa De Leo - che prevede la tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, la fontana oltre ad essere un bene nazionale, rimane un simbolo che rappresenta la storia e l’identità degli abitanti della vallata Santo Stefano”.