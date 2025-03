S. Teresa. 24enne ubriaco danneggia auto con una transenna e scaraventa a terra tre scooter

Fermato dai carabinieri, è stato denunciato a piede libero

S. TERESA – Un 24enne è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Taormina per il reato di danneggiamento aggravato. L’uomo, di nazionalità romena, è stato fermato la scorsa notte dopo aver danneggiato tre motocicli e una vettura parcheggiati sul lungomare di S. Teresa. I fatti sono avvenuti nelle vicinanze di piazza Municipio al termine dei festeggiamenti per il Carnevale, con la tradizionale sfilata di carri lungo il corso principale del paese.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo aver ricevuto la segnalazione della presenza di un uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica che, apparentemente senza alcun motivo, stava danneggiando dei mezzi in sosta utilizzando una transenna. A bordo del mezzo danneggiato c’erano alcuni giovani, visibilmente spaventati per l’accaduto. All’arrivo dei carabinieri, il 24enne è stato subito fermato e portato in caserma, dove è scattata la denuncia a piede libero.