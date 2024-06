S. Teresa, addio agli odori nauseabondi a Barracca: al via i lavori per la nuova fognatura

"Un bypass per un ambiente più salubre"

S. TERESA DI RIVA – Fine agli odori nauseabondi e alle emissioni maleodoranti nella zona Baracca di Santa Teresa di Riva. Sono finalmente iniziati i lavori di rifacimento del tratto di fognatura che da anni causava disagi ai residenti. L’intervento, fortemente voluto dal Sindaco Danilo Lo Giudice, rappresenta la prima fase di un progetto più ampio volto a risolvere definitivamente la problematica.

Un impianto moderno

E’ stata avviata la sostituzione della vecchia condotta in cemento con una nuova e moderna in grado di garantire un sistema fognario efficiente e senza più emissioni di cattivi odori. “Un intervento immediato per eliminare il problema alla radice”, ha dichiarato il primo cittadino. “Con questa nuova condotta, finalmente i residenti della zona Barracca potranno vivere in un ambiente più sano e vivibile”.

Oltre a risolvere il problema degli odori, il nuovo tratto di fognatura rappresenterà la base per l’eliminazione definitiva della problematica. “Nella seconda fase”, ha spiegato Lo Giudice, “realizzeremo un nuovo bypass che eliminerà anche la grata situata in prossimità della rotonda”. Un’operazione resa possibile anche grazie agli interventi già effettuati in precedenza: “Completeremo l’intera tratta fognaria”, conclude il Sindaco “grazie a questo e agli altri due tratti che abbiamo già fatto”.

L’impegno dell’Amministrazione comunale per il decoro urbano

Le squadre di lavoro sono impegnate nella pulizia e manutenzione del verde pubblico, con particolare attenzione al lungomare e alle piazze. “Un impegno concreto per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Santa Teresa di Riva una città più vivibile”, rimarca l’Amministrazione. Un’operazione attesa da tempo dai residenti che finalmente vedono concretizzarsi la soluzione a un problema che li affliggeva da anni.