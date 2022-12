S. Teresa. Alberelli di agrumi donati ai plessi della Direzione didattica - Tempostretto

La consegna da parte dei Lions durante una manifestazione alla "Lucia Amato" di Barracca

S. TERESA – Nell’ambito delle attività realizzate per la Giornata nazionale dell’albero, il Lions Club S. Teresa di Riva ha donato in adozione ai plessi della Direzione didattica delle piantine di agrumi. La consegna è avvenuta durante una manifestazione nel plesso “Lucia Amato” di Barracca. Durante la manifestazione, dedicata all’importanza degli alberi, sono state consegnate le piantine ai piccoli alunni di infanzia e della primaria. Dopo i saluti della dirigente Maria Grazia D’Amico, del sindaco Danilo Lo Giudice, del vice sindaco Annalisa Miano e di padre Agostino Giacalone, il presidente del club Roberto Crisafulli ha descritto l’impegno dei Lions per l’ambiente e ha invitato i bambini a prendersi cura degli alberi perché fanno parte del loro futuro.

Sebastiano Pinto per l’Ispettorato Agrario ha raccontato l’importanza delle funzioni primarie dell’albero per il clima e per la protezione dell’ambiente, mentre Giovanni Dell’Acqua, dirigente per il Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, ha descritto il lavoro che il corpo forestale svolge per la protezione dei boschi. Il presidente dell’Ordine degli Agronomi Salvatore Messina ha poi spiegato il compito della categoria professionale per il mondo vegetale e per la terra coltivata.

I bambini presenti hanno partecipato dialogando attivamente con i vari relatori e, infine, la docente Tina Bonura, responsabile del plesso, ha presentato diversi lavori elaborati prodotti dalle varie classi.

Ha concluso i lavori Andrea Donsì, presidente della terza circoscrizione Lions, sottolineando che per salvare dai cambiamenti climatici il pianeta basterebbe piantare un albero a famiglia.

Si è proceduto così alla piantumazione di un albero di agrumi e alla consegna delle altre piantine per gli altri plessi della Direzione didattica.

Articoli correlati