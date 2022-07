S. Teresa. Allestita una nursery nel Palazzo della Cultura - Tempostretto

Durante gli spettacoli estivi le mamme potranno allattare e cambiare i pannolini ai propri bebè. Le attrezzature sono state donate da un'imprenditrice

S. TERESA – La collaborazione tra amministrazione e cittadini ha permesso di raggiungere uno splendido risultato. Nel Palazzo della Cultura (ex villa Crisafulli-Ragno) è stata infatti inaugurata una nursery dedicata alle donne con bimbi piccoli. L’area è stata arredata grazie alla donazione di Serena Campanella, titolare di “Finalmente mamma”. All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco Danilo Lo Giudice e la presidente del Consiglio comunale, Mimma Sturiale.

“Allattare un bambino è un gesto che le donne dovrebbero poter fare ovunque, così come cambiargli il pannolino – ha evidenziato quest’ultima -. Si tratta di cure semplici ed essenziali che la madre dovrebbe poter offrire al suo bambino con semplicità anche fuori casa. Considerate le tante iniziative e manifestazioni, in particolare durante i mesi estivi, abbiamo inaugurato un’area attrezzata all’interno dei locali di Villa Ragno”. L’imprenditrice Serena Campanella ha allestito gratuitamente il locale con un fasciatoio-bagnetto, una comoda poltrona e un “mangia pannolini” affinché la mamma che allatta non debba privarsi di partecipare agli eventi culturali. “È stato bellissimo poter realizzare qualcosa per la comunità – ha dichiarato – e sono felicissima di averlo fatto!”.