S. Teresa. Associazioni e volontari ripuliscono un tratto di spiaggia - Tempostretto

Iniziativa della Fidapa S. Teresa - Val d'Agrò col supporto di alcune associazioni e del Comune

S. TERESA – Giornata ecologica sulla spiaggia di S. Teresa di Riva, grazie all’iniziativa della Fidapa S. Teresa – Val d’Agrò che ieri mattina ha chiamato a raccolta i volontari di alcune associazioni per ripulire un tratto di arenile dai rifiuti. All’iniziativa hanno aderito l’Atletica di Savoca do Antonello Aliberti, all’Associazione Plastic Free con Letterio Mastroeni, l’Ami (Ambiente Mare Italia) e il Comune di S.Teresa con l’assessore alla Salute Gianmarco Lombardo. I volontari hanno ripulito il tratto di spiaggia che va dalla piazzetta nel quartiere Sacra Famiglia alla piazza della Sirena, a Bucalo, dove la scultura del maestro Nino Ucchino, ispirata al mare, ricorda che con lo sfruttamento indiscriminato delle risorse della Terra e con l’inquinamento siamo ormai arrivati ad un punto di non ritorno. Al termine della pulizia, la fatica dei volontari è stata ricompensata dai cornetti offerti dalla socia della Fidapa Barbara Valenti. Il personale della Protezione Civile di Furci Siculo ha supportato l’iniziativa.