S. Teresa, Centro per l’impiego, “Il Lavoro che c’è”: Recruiting day settore turistico-alberghiero

Domani 18 aprile, al Palazzo della Cultura-Villa Ragno

S. TERESA – Il Servizio XI Centro per l’Impiego di Messina e Villafranca – Uob di Francavilla, Santa Teresa di Riva e Giardini Naxos, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia (ex Anpal Servizi) e l’Istituto d’istruzione superiore “S. Pugliatti” di Taormina e Furci Siculo, ha organizzato una giornata di reclutamento denominata “Il Lavoro che c’è”: il Recruiting Day del Centro per l’Impiego a Santa Teresa di Riva.

L’evento, in programma per domani 18 aprile presso i locali del Palazzo della Cultura-Villa Ragno del Comune di Santa Teresa di Riva, ha l’obiettivo di dare una risposta concreta al problema del mismatch tra domanda e offerta di lavoro che negli ultimi anni ha interessato il settore turistico-ristorativo-alberghiero del territorio. Dieci aziende del settore saranno presenti all’evento per selezionare candidati per diverse posizioni aperte. Le figure professionali ricercate sono: lavapiatti, camerieri di sala, camerieri ai piani, aiuto cuochi e cuochi, receptionist, portieri di notte, pasticceri, addetti alle pulizie delle camere, tuttofare d’albergo, pizzaioli e banconisti di bar con servizio ai tavoli.

Il Recruiting Day è un’occasione da non perdere per chi è in cerca di un’occupazione nel settore turistico-alberghiero. Le aziende partecipanti offrono diverse opportunità di lavoro e possibilità di crescita professionale. L’evento si svolgerà dalle 9 alle 14 presso il Palazzo della Cultura-Villa Ragno del Comune di Santa Teresa di Riva. Per maggiori informazioni, si possono consultare i canali social (Facebook, WhatsApp, Telegram) del Centro per l’Impiego.