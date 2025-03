S. Teresa. Dall’1 aprile il nuovo servizio di raccolta rifiuti: “Obiettivo 85% di differenziata”

La Dusty gestirà il servizio per i prossimi 7 anni. Oggi la conferenza stampa di presentazione

S. TERESA – Dall’1 aprile nella cittadina jonica prenderà il via il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Questa mattina in Municipio si è tenuta una conferenza stampa nel corso della quale sono stati illustrati i contenuti del nuovo piano di gestione dei servizi di igiene ambientale. Ad occuparsi del servizio sarà la l’azienda Dusty, rappresentata dall’amministratore unico Rossella Pezzino de Geronimo, e dal direttore dell’Unità territoriale di Messina, Giovanni D’Angelo. “Lavoreremo per coinvolgere ancora di più la comunità – ha detto l’amministratrice dell’azienda – per accompagnarla verso standard qualitativi ancora più elevati in sinergia con l’Amministrazione comunale. Vogliamo proseguire sul solco di quel senso di appartenenza che in questi anni ha permesso di fare la differenza e intendiamo puntare all’eccellenza”.

Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Danilo Lo Giudice e l’assessore all’Ambiente Gianmarco Lombardo. “S. Teresa – ha detto il primo cittadino – è tra i comuni più virtuosi, oggi vanta una percentuale di raccolta differenziata pari all’80%, un risultato frutto di un percorso iniziato sette anni fa che ci ha permesso di raggiungere risultati importanti grazie alla perseveranza dell’Amministrazione e alla collaborazione dei cittadini. Con il nuovo servizio affidato a Dusty vogliamo andare oltre la quantità e le percentuali per proiettarci verso la qualità”.

I numeri del nuovo servizio

Le novità sono state illustrate da Giovanni D’Angelo: “Porteremo avanti un progetto ampio, della durata di sette anni e che punta a raggiungere circa 6.400 utenze. Dal 13 marzo partirà la distribuzione dei nuovi mastelli, dal 7 aprile quella delle attrezzature per utenze non domestiche. I punti di forza di questo progetto sono tanti, a partire da un impiego più capillare e più massiccio di operatori sul territorio. Incrementeremo del 17% lo spazzamento manuale nel centro urbano, lo spazzamento meccanizzato si svolgerà due giorni su sette (+100% rispetto a un giorno su sette). In passato non era previsto, adesso su richiesta garantiremo la pulizia e lavaggio strade. Il diserbo sarà in programma ogni quindici giorni, prima era mensile. Il nostro obiettivo è quello di intaccare quelle ristrette sacche di utenti che non si sono ancora adeguati ad una corretta raccolta dei rifiuti. Vogliamo cambiare l’approccio ai temi ambientali ma ciò sarà possibile solo se si riuscirà a stabilire una comunione d’intenti dove ognuno fa la sua parte”.

La chiusura della conferenza stampa è stata affidata all’assessore Lombardo: “La strada è stata tracciata. Con fatica siamo partiti da un modesto 3% di raccolta differenziata. Entro l’anno puntiamo all’81% ed entro cinque anni all’85%. L’ambiente non è sempre percepito come priorità, purtroppo. Dobbiamo cambiare questo paradigma attraverso un percorso migliorativo. Noi saremo al fianco di Dusty e dei cittadini per fare rete”.