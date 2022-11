S. Teresa. "Differenziata, utenti non rispettano le regole". Giro di vite dell'Amministrazione - Tempostretto

Controlli all'alba della Polizia locale. Il sindaco: "Pugno duro con chi pensa di fare il furbetto"

S. TERESA DI RIVA – Riflettori nuovamente puntati sulle irregolarità legate alla raccolta differenziata da parte degli utenti. L’Amministrazione comunale ha disposto un giro di vite che si è concretizzato con un primo controllo all’alba, a partire dalle 6. Il Corpo di Polizia municipale ha eseguito numerosi controlli e contestazioni a quanti, ad esempio, hanno conferito i rifiuti fuori dai mastelli, E non solo. Non è consentito l’utilizzo dei sacchi neri (è vietato da una ordinanza). Ed anche per questo motivo sono scattate altre contestazioni. Il sindaco, Danilo Lo Giudice, ha convocato la ditta che gestisce il servizio “per un aggiornamento – spiega il primo cittadino – sull’andamento della raccolta dei rifiuti e per evidenziare alcune criticità. Purtroppo – conclude Lo Giudice -non possiamo fare altro che avere il pugno duro con chi ancora si ostina a non differenziare correttamente, pensando di fare il furbetto e passarla liscia”. Sono previsti ulteriori controlli. Ma, soprattutto, non è improbabile che scattino le sanzioni previste per chi non differenzia seguendo le regole.