S. Teresa. Elezioni comitati di quartiere, 44 candidati in lizza per 30 posti NOMI - Tempostretto

Al via gli incontri di presentazione. Si vota domenica 4 dicembre

S. TERESA – Tutto pronto per le elezioni dei comitati di quartiere a S. Teresa di Riva. Definite le candidature (44 in corsa per 30 posti da occupare) domani, venerdì 25 novembre, prenderanno il via gli incontri di presentazione dei candidati. Il primo appuntamento è alle 17 al centro ricreativo di Misserio. Sempre domani, ma alle 18, nella frazione di Giardino. Anche sabato doppio incontro di presentazione: alle 16.30 in piazza S. Famiglia e alle 19 in piazza Madonna del Carmelo. Domenica alle 17 incontro con i candidati in piazza Madonna di Portsalvo e alle 18.30 in piazza Fuveau. Venerdì 2 dicembre, alle 18, in piazza Municipio si terrà infine il comizio di chiusura della campagna elettorale con tutti i candidati. Sono sei i comitati di quartiere da eleggere. Ognuno sarà composto da 5 componenti.

L’elenco dei candidati

Comitato di quartiere Barracca-Catalmo: Chiara Di Bella, Paola Lombardo, Vincenzo Nicotina, Maria Ragusa, Marco Antonio Serri, Salvatore Trimarchi, Elisa Triolo;

Ciumaredda-Portosalvo-Cantidati: Roberto Aliberti, Carmelo Adriano Amato, Sebastiano Paolo Lo Giudice, Santino Lombardo, Marisa Mantarro, Rosa Mantarro, Laura Scarpignato, Mirko Vecchio;

Centro-Torrevarata: Giuliana Emanuela Bonfiglio, Giovanni Casablanca, Giulio Lettina, Patrizia Rita Lezzi, Rosita Parisi, Fabiana Villari;

Bucalo-Sparagonà: Isabella Costa, Carlo Rosario Francesco Palella detto Carlo, Fabiano Palella, Eugenia Parlavecchio, Giuseppe Privitera, Rosetta Rifatto, Onofrio Alessandro Triolo;

Misserio-Fautarì: Floriana Amasi, Giacomo Chillemi, Carmelo Catania, Giuseppe Leo, Mariella Antonina Mantarro, Giuseppe Piani, Patrizia Concetta Triolo;

Giardino-Quartarello-San Gaetano: Chiara Bombaci, Antonino Briguglio, Maria Vittoria Buono, Davide Castorina, Giandomenico Pasquale, Salvatore Giuseppe Sparacino, Marinella Spadaro, Maria Tindara Triolo, Sabrina Pia Trischitta.

I seggi

Le elezioni si svolgeranno domenica 4 dicembre, dalle 8 alle 20. Per il comitato di quartiere Barracca-Catalmo si voterà nella scuola elementare di Barracca; per Ciumaredda-Porto Salvo-Cantidati nella scuola elementare di Cantidati; per Centro-Torre Vara nella scuola media Lionello Petri; due seggi per Bucalo-Sparagonà, la scuola elementare di Bucalo e la scuola elementare di Sparagonà; per il comitato di Misserio-Fautarì si voterà nell’ex scuola elementare di Misserio; infine per il comitato Giardino-Quartarello-San Gaetano si voterà nella scuola elementare di Sparagonà. Hanno diritto al voto tutte le persone residenti nel quartiere che abbiano compiuto i 18 anni. L’elettore potrà esprimere al massimo due preferenze. Nel caso di doppia preferenza una dovrà essere di genere maschile e l’altra di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza. Per votare occorre esibire al presidente di seggio un documento di riconoscimento valido.