S. Teresa. Elezioni per i Comitati di quartiere, si voterà il 4 dicembre - Tempostretto

Candidature entro mercoledì 16 novembre

S. TERESA – Candidature entro il 16 novembre, elezioni il 4 dicembre. Nella cittadina jonica sono stati fissati i tempi per elezioni dei Comitati di quartiere. Sono sei le macroaree in cui è stato suddiviso il territorio comunale: Barracca – Catalmo, Ciumaredda – Cantidati, Centro – Torre Varata, Bucalo – Sparagonà, Misserio – Fautarì, Giardino – Quartarello – San Gaetano. Ogni persone residente a S. Teresa, se maggiorenne, può candidarsi per il rispettivo quartiere di residenza sottoscrivendo l’accettazione alla candidatura presso l’Ufficio elettorale del Comune. I termini per presentare le candidature scadranno mercoledì 16 novembre. Le votazioni avranno invece luogo domenica 4 dicembre, dalle ore 8 alle 20.

