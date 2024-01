S. Teresa esempio di eccellenza ambientale, conquistata la bandiera “plastic free” INTERVISTA

L'annuncio dell'assessore Gianmarco Lombardo e della consigliera Vanessa Triolo. Il riconoscimento conferito da Plastic free onlus Odv. La candidatura del Comune è stata validata in base ai criteri rigorosi stabiliti dal bando

Il Comune di Santa Teresa di Riva ha ottenuto il prestigioso titolo di “Comune plastic free 2024”, conferito da Plastic free onlus Odv. La candidatura del comune è stata validata in base ai criteri rigorosi stabiliti dal bando, collocandolo tra i comuni meritevoli di tale riconoscimento. L’annuncio della conquista della bandiera plastic free è “motivo di grande soddisfazione, risultato di un percorso guidato dall’impegno degli amministratori” ed in particolare dall’assessore Gianmarco Lombardo e dalla consigliera Vanessa Triolo. Questo riconoscimento esclusivo rappresenta un traguardo significativo, frutto di un’attenzione particolare ai temi ambientali.

“Premio testimonianza del lavoro svolto dall’Amministrazione”

Il premio, frutto di una valutazione basata su criteri e parametri ben definiti, è conferito solo a pochi comuni in Italia. La scelta di Santa Teresa di Riva, spiegano Lombardo e Triolo, è una “testimonianza del lavoro senza precedenti svolto dall’ente e dall’amministrazione a favore delle politiche ambientali”.

Il 9 marzo 2024, il Comune di Santa Teresa di Riva riceverà ufficialmente il prestigioso riconoscimento durante una cerimonia a Milano. Questo evento avrà l’alto patrocinio del Parlamento europeo e vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo scientifico. La cerimonia sarà l’occasione per esporre pensieri e idee riguardanti la tematica dell’inquinamento da plastica. Il titolo di “Comune plastic free 2024” simboleggia non solo gli sforzi dell’amministrazione, ma anche il contributo essenziale della cittadinanza “consolidando Santa Teresa di Riva – concludono gli amministratori jonici – come uno dei pochi comuni in Italia ad adottare politiche ambientali così avanzate”.