S. Teresa, in aula il via libera per la concessione della cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre

L’obiettivo è celebrare i valori di pace, democrazia e libertà contro ogni forma di discriminazione S. TERESA DI RIVA – Il prossimo Consiglio Comunale di S. Teresa di Riva, convocato per lunedì 26 febbraio alle 15,30, sarà caratterizzato da un momento importante che andrà oltre i fatti amministrativi del centro jonico: il via libera dell’Aula per la concessione della cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre, su proposta della vicepresidente del consesso Mariella Di Bella. Tale conferimento assumerà successivamente, con una cerimonia ufficiale, un profondo significato simbolico e vuole rappresentare un messaggio di pace, democrazia e libertà contro ogni forma di odio, discriminazione e intolleranza. La Senatrice Segre, sopravvissuta all’Olocausto e testimone instancabile della Shoah, ha dedicato la sua vita alla difesa dei valori fondamentali di uguaglianza e rispetto. La cittadinanza onoraria rappresenta un tributo alla sua lunga lotta contro le ingiustizie e un impegno a mantenere viva la memoria delle persecuzioni del passato. L’impegno della senatrice Segre Tra i temi centrali del lavoro della Senatrice Segre vi è la proposta di istituire una Commissione parlamentare per la lotta contro l’intolleranza, il razzismo, l’antisemitismo e ogni forma di violenza e odio. Un’iniziativa volta a proteggere i diritti di tutti i cittadini e a promuovere una società inclusiva e tollerante. La Senatrice ha inoltre sottolineato l’importanza di tutelare le vittime di hate speech, un tema di grande attualità nell’era digitale, dove la diffusione dell’odio online rappresenta una minaccia crescente per la democrazia. Un riconoscimento unanime Il prossimo conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre ha trovato un forte sostegno all’interno della comunità di S. Teresa di Riva. Un particolare riconoscimento va al dott. Francesco Russo, per la sua dedizione alla comunità e alla Madonna del Carmelo, Patrona di S. Teresa. La sua presenza e il suo sostegno evidenziano l’unità e la solidarietà della comunità nel promuovere valori di tolleranza e inclusione.