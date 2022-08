S. Teresa. Cerimonia per l'intitolazione dell'aula consiliare a Mario Muscolino - Tempostretto

Quest'anno ricorre il 20° anniversario della scomparsa dell'ex amministratore e insegnante

S. TERESA – Mercoledì 17 agosto, alle 19,30, nei locali del Palazzo della Cultura (ex Villa Crisafulli-Ragno) avrà luogo la solenne cerimonia di intitolazione dell’aula consiliare all’insegnante Mario Muscolino, noto e stimato amministratore di S. Teresa per buona parte degli anni Settanta e nel decennio successivo. Proprio quest’anno ricorre il ventesimo anniversario della sua scomparsa. L’iter per l’intitolazione era stato avviato nel novembre del 2020 con l’ok da parte della Giunta.



L’iniziativa dell’Amministrazione guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice costituisce il giusto riconoscimento a una personalità che si è contraddistinta per la sua appassionata attività politica, svolta con dedizione assoluta e in maniera integerrima verso la comunità santateresina. Mario Muscolino fu anche un attivo e partecipe protagonista della vita sociale e culturale del comprensorio jonico e educatore di altissimo profilo morale che ha forgiato intere generazioni di studenti. Alla manifestazione, che prevede la scopertura di una targa, è prevista la partecipazione di personalità del mondo politico, amministrativo, culturale e della società civile, che hanno avuto l’opportunità di conoscere e apprezzare la figura e l’operato di Mario Muscolino.