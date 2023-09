S. Teresa. Lavori finiti, venerdì si inaugura la "nuova" scuola primaria del centro - Tempostretto

Taglio del nastro alla "Felice Muscolino". Sarà presente anche il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno

S. TERESA. Seppur in ritardo rispetto alla tabella di marcia, sono stati completati i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria “Felice Muscolino”. Gli alunni, ospitati durante i lavori nel plesso della scuola media “Petri”, hanno potuto così fare rientro nelle rinnovate aule in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico. Venerdì mattina, alle 10, è prevista la cerimonia ufficiale di inaugurazione, alla presenza del sindaco Danilo Lo Giudice, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, del dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Stello Vadalà, e della dirigente della Direzione Didattica di S. Teresa, Maria Grazia D’Amico.

Gli interventi eseguiti nel plesso scolastico

I lavori, per circa 3 milioni di euro, sono stati eseguiti da un’impresa di Favara (Ag). Oltre all’adeguamento sismico, sono stati rifatti il tetto in legno e i prospetti, è stata realizzata nuova scala di emergenza in acciaio, una pensilina di copertura quale percorso di accesso alla scuola, l’adeguamento delle vie di fuga, la manutenzione dell’impianto elettrico, il rifacimento e la manutenzione di parte dei servizi igienico sanitari e dei relativi impianti, la sostituzione degli apparecchi di illuminazione con altri in Led di ultima generazione per il risparmio energetico, il rifacimento dei controsoffitti della terza elevazione, la sostituzione degli infissi esterni e delle porte, il rifacimento delle finiture interne, in particolare con l’utilizzo di materiali bioecocompatibili per i locali destinati all’infanzia e al refettorio, la manutenzione e l’adeguamento dell’impianto ascensore. Sistemati anche l’area esterna e il campo di pallavolo e basket.