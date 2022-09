S. Teresa, l'ultimo saluto a Michele Lorefice, vittima di un tragico incidente sulla A1 - Tempostretto

La salma riconsegnata ai familiari. Il rito funebre nella chiesa S. Vito di Misserio

S. TERESA DI RIVA – Si sono svolti nel pomeriggio di ieria S. Teresa di Riva, nella chiesa S. Vito della frazione Misserio, i funerali di Michele Lorefice. Il 56enne lo scorso 31 agosto è rimasto vittima di un tragico incidente sulla A 1, in provincia di Frosinone, tra i caselli di Anagni e Colleferro. Lorefice aveva appena trascorso le vacanze estive nella frazione santateresina di Misserio e stava facendo rientro in auto a Osnabrück. Viaggiava da solo a bordo di una Audi A1 quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un tir. Il violento impatto gli è stato fatale. La salma è giunta l’altro giovedì a S. Teresa di Riva dove alle 17 di ieri sono stati celebrati i funerali. Sull’incidente sta indagando la Procura di Frosinone.