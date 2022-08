S. Teresa. Mobilità urbana, il Pd propone la creazione di biciparking - Tempostretto

Per il segretario Angelo Casablanca, finora si è pensato solo ai parcheggi per auto e motorini

S. TERESA – Poca attenzione verso chi utilizza le biciclette per spostarsi sul territorio comunale. Lo segnala il circolo del Partito Democratico che ha proposto all’Amministrazione comunale l’installazione di biciparking in alcune zone del paese. “Con l’arrivo della bella stagione, l’uso della bicicletta per i piccoli spostamenti in città è diventato sempre più frequente, sia tra i residenti sia per i turisti”, spiega il segretario Angelo Casablanca. “Ciò – aggiunge Casablanca – è stato anche incentivato dai bonus mobilità per l’acquisto di bici e monopattini elettrici, e il traffico intenso e spesso caotico contribuisce a questa pratica green e rispettosa dell’ambiente”. Ma per il segretario del Pd di S. Teresa, “finora si è pensato ai parcheggi auto e per i motorini e moto, mentre un intervento sulle bici non è stato ancora attuato. “Quindi – spiega Casablanca – in questo periodo di forte affluenza nella spiaggia, si notano parecchie bici che vengono attaccate a pali delle segnaletica, in alcuni casi con intralcio al passaggio pedonale, ed alle ringhiere delle piazzette”.

La proposta del Pd

Il circolo Pd di S. Teresa ha proposto all’Amministrazione e all’assessorato competente l’installazione di biciparking in vari punti di S. teresa, sia per incentivare ancora di più l’uso dei pedali sia per dare maggiore decoro al paese. “Questa nostra proposta – conclude il segretario Casablanca – auspichiamo possa essere oggetto di confronto e discussione fattiva con l’Amministrazione comunale, per individuare i punti d’installazione e trovare una soluzione ottimale per una città più vivibile e sostenibile”.

Articoli correlati