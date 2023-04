S. Teresa. Perde il controllo dell'auto e rischia di precipitare sulla strada sottostante - Tempostretto

Incidente autonomo sulla Ss114

S. TERESA – Ha rischiato di precipitare nella strada sottostante l’autovettura che questa mattina, intorno a mezzogiorno, si è schiantata contro il muro di protezione della Ss114, all’ingresso nord di S. Teresa di Riva. Il mezzo, una Dacia Stepway, aveva appena percorso una curva e stava per immettersi sul rettilineo quando il conducente ha perso il controllo. Il mezzo ha distrutto diversi metri di muro e si è poi fermato più avanti, mettendosi di fianco sulla corsia di marcia. Il muro, in cemento e pietra, è invece precipitato sulla carreggiata sottostante. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Sul posto la Polizia locale che ha disciplinato il transito.