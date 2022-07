S. Teresa. Premiati i centisti dell'Istituto Superiore Caminiti-Trimarchi - I NOMI - Tempostretto

Cerimonia nella palestra della sede centrale di S. Teresa

S. TERESA – Premiazione dei centisti all’Istituto di Istruzione Superiore “Caminiti-Trimarchi” S. Teresa. La cerimonia si è svolta nella palestra della sede centrale. Un momento importante per valorizzare i meriti e l’impegno dimostrati dagli studenti, Il loro traguardo, infatti, è un motivo di orgoglio per l’Istituto e occasione per riflettere sul ruolo fondamentale che la scuola riveste nella società. Durante la cerimonia, aperta a docenti, alunni e genitori, la dirigente scolastica, Manuela Raneri, ha consegnato ai neo-diplomati un attestato di merito. A tutti gli studenti la dirigente ha rivolto l’augurio di proseguire, in tutte le scelte che faranno nella vita, con lo stesso impegno e caparbietà che hanno impiegato nel loro corso di studi.

Elenco delle studentesse e degli studenti che hanno conseguito 100/100 e 100 e lode:

Sede di Santa Teresa di Riva

Liceo Scientifico

CLASSE VA

ALTADONNA DAVIDE

CAMPAGNA MARTINA LODE

COCO PAOLA LODE

CRISAFULLI MANUELA LODE

DE LUCA CARLA

DORESTIERI FABIANA

OCCHINO MARIA TINDARA

CLASSE VB

BARTOLONE DANIEL

CIATTO GABRIELE

LO CONTE DAMIANA LODE

SCARCELLA ORAZIO IVAN LODE

CLASSE VC

FLERES MANUEL

LONGI VALERIO

SMIROLDO ALESSIO

VISALLI ALESSANDRA

CLASSE VD

DE LUCA GABRIELE

FIUMARA ANGELO ROBERTO

MICALIZZI ALESSANDRO

PUGLISI ALESSANDRO LODE

TRISCHITTA MARTINA

Liceo Classico:

CLASSE 3A

BONFIGLIO ANGELICA

CANNAVO’ FILIPPO ANGELO

DUSA ALESSIA PIA

LA SPEME ELISA

PALMA MARTINA

CLASSE 3B

FERLITO STEFANO

FLERI ISABELLA VITTORIA LODE

PIZZOLO VANESSA

RAGUSA BENEDETTA

SINDONI FEDERICO

TRIOLO ELISABETTA

TRIOLO LUDOVICA RITA

CLASSE 3C

AIELLO ADRIANA

BARTOLOTTA STEFANIA LODE

CASPANELLO GAIA

CUCE’ ANITA

SANTORO GIULIANA AUGUSTA LODE

TRIMARCHI ANNA PIA

Sede di Giardini Naxos

Liceo Scientifico:

CLASSE VAS

BEVACQUA LUISA

CITRATO GIADA

FRAZZICA MIRIAM LODE

GENTILE FRANCESCA

LEMBO AURORA LODE

CLASSE VBS

DI GRANDE GRAZIANA LODE

DI GRANDE LETIZIA LODE

MUSCOLINO SIMONE LODE

VINCIGUERRA MATTIA

Liceo Linguistico

CLASSE VAL

CALCAGNO FRANCESCO

DE LUCA STEFANO

LIONTI ALESSANDRA

PUGLISI SOFIA

PURRAZZO MIRIANA

CLASSE VBL

LOBIT NATASHA LODE

Sede di Francavilla di Sicilia

Liceo Scientifico:

DI COSTA ADRIANA LODE

GUIDOTTA AURORA

ORSINA GIULIA

SPOSITO FRANCESCA LODE