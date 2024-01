S. Teresa. Rifiuti lungo la strada Misserio-Fautarì, “il Comune intervenga”

La segnalazione del circolo del Pd che chiede l'intervento dell'Amministrazione

S. TERESA – Una mini discarica sulla strada comunale Misserio-Fautarì, a poche centinaia di metri dall’abitato. La segnala, con una nota firmata dal segretario Angelo Casablanca, il circolo del Pd di S. Teresa. “L’accumulo di rifiuti – evidenzia Casablanca – è determinato dai soliti gesti di inciviltà di persone che si sbarazzano di rifiuti di qualsiasi tipo, non conferendoli correttamente alla raccolta differenziata oppure al Centro comunale di raccolta. E’ evidente che – prosegue Casablanca- deturpare una porzione di terreno, magari abbandonato, dove durante le piogge scorre un piccolo torrente che raggiunge le falde acquifere a valle, è una problematica che merita la massima attenzione”.

La mini discarica non è visibile transitando sulla strada in auto, ma bisogna percorrere quel tratto a piedi “per notare – continua il Pd – lo spettacolo poco edificante e assolutamente dannoso per l’ambiente circostante”. Il circolo dei democratici sollecita dunque l’Amministrazione comunale ad “adottare provvedimenti urgenti, innanzitutto di bonifica dell’area, e predisporre adeguati sistemi di controllo (attraverso cartelli e telecamere) per stroncare, definitivamente, questa vergognosa pratica dell’abbandono di rifiuti, che purtroppo si sta diffondendo – conclude il Pd – in molte campagne del nostro Comune”.