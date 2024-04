S. Teresa Street Food: 5 giorni di gusto, musica e divertimento INTERVISTE

Torna l'evento gastronomico con 24 specialità siciliane e l'esilarante di Castiglia e Toti e Totino

Ascolta l’intervista a Toti e Totino

Ascolta l’intervista a Carlo Spanò

Ascolta l’intervista al sindaco Danilo Lo Giudice

Ascolta l’intervista all’assessore Ernesto Sigillo

S. TERESA – Si prepara un’esplosione di gusto e divertimento con la terza edizione del “Santa Teresa di Riva Street food” di Primavera, in programma da mercoledì 24 a domenica 28 aprile. Cinque giorni di eventi che animeranno il Village gastronomico allestito in Via Roma (Torrevarata), con 24 specialità siciliane preparate dai migliori street fooder, spettacoli comici di grandi nomi come Giuseppe Castiglia e Toti e Totino, e musica live per tutti i gusti. Un appuntamento iper gli amanti del buon cibo, della cultura siciliana e del divertimento, che potranno immergersi in un’atmosfera di festa e allegria, gustando le eccellenze gastronomiche della Sicilia e apprezzando lo spettacolo offerto dai comici e dai musicisti. Dopo il successo della scorsa edizione, con ben 27.000 visitatori in quattro giorni, il “Santa Teresa di Riva Street Food” di Primavera è pronto così per la sua terza edizione in Via Roma (Torrevarata).

L’INAUGURAZIONE

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 24 aprile alle 18, mentre il village sarà aperto dalle 18 all’1 (domenica 28 aprile dalle 11 all’1). I visitatori potranno gustare 24 specialità gastronomiche salate e dolci preparate dai migliori street fooder siciliani, con opzioni anche per celiaci. Tra le prelibatezze proposte, non mancheranno i classici della cucina siciliana come arancini, panelle, sfincione e cannoli, ma anche piatti più innovativi e originali.

Oltre al gusto, il “Santa Teresa di Riva Street Food” di Primavera offrirà anche un ricco programma di intrattenimento per tutti i gusti. Tra i super ospiti ci saranno: Giuseppe Castiglia, comico siciliano di grande fama, che si esibirà il 24 aprile alle 21 con il suo spettacolo di cabaret e Toti e Totino: duo comico siciliano amatissimo dal pubblico, che porterà in scena il suo repertorio di gag e battute il 26 aprile alle 21,45. Inoltre, da mercoledì a domenica, il village sarà animato da musica live con band e dj set che proporranno brani di vari generi musicali, per accontentare tutti i gusti.

“UN EVENTO CHE VALORIZZA IL TERRITORIO”

“Saranno cinque giornate piene di gusto e divertimento”, commenta il sindaco Danilo Lo Giudice. “Questo evento rappresenta un indotto economico importante per la nostra comunità e per l’intero comprensorio. Non solo, ma il ‘Santa Teresa di Riva Street Food’ di Primavera è anche un’occasione per valorizzare il nostro territorio e le sue tradizioni culinarie”.

“Abbiamo messo in campo i migliori street fooder siciliani e comici di grande esperienza”, sottolinea Carlo Spano, executive manager di Eventivamente. “Siamo certi che il Santa Teresa di Riva Street Food di Primavera sarà un grande successo e che attirerà visitatori da tutta la Sicilia e oltre”.

“Un ringraziamento a Eventivamente per aver scelto ancora una volta Santa Teresa di Riva”, aggiunge l’assessore al Turismo e Spettacolo Ernesto Sigillo. “Quest’anno, oltre al gusto, ci sarà anche tanto divertimento con i nostri super ospiti e la musica live. Siamo sicuri che il pubblico apprezzerà molto questa formula”.

“Siamo felici di partecipare a questo evento”, concludono Toti e Totino. “Non vediamo l’ora di portare la nostra comicità a Santa Teresa di Riva e di far divertire il pubblico”.