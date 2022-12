S. Teresa. Tanta partecipazione alla colletta alimentare: beni per chi ha bisogno - Tempostretto

Alla raccolta hanno partecipato anche i soci di Lions e Leo Club S. Teresa

S. TERESA – Anche il Lions Club e il Leo Club di S. Teresa hanno partecipato attivamente alla colletta alimentare svolta in collaborazione con il Banco Alimentare in un supermercato sul lungomare della cittadina jonica. Numerosa è stata la partecipazione all’iniziativa da parte dei clienti che con grande generosità hanno donato una ampia varietà di generi di prima necessità presso il punto vendita grazie, anche alla nutrita presenza dei soci leo e lions che hanno presenziato per tutta la giornata con turni organizzati. I presidenti Roberto Crisafulli per i Lions e Marina Foti per i Leo hanno espresso soddisfazione per l’andamento della raccolta che ha fruttato numerosi prodotti che sono stati poi confezionati negli appositi contenitori. L’iniziativa annuale della colletta alimentare offre sempre l’opportunità per contribuire in maniera significativa ad aiutare le famiglie bisognose.