 S. Teresa. "Test" Fedez superato, ora si punta ai grandi eventi

S. Teresa. “Test” Fedez superato, ora si punta ai grandi eventi

Gianluca Santisi

S. Teresa. “Test” Fedez superato, ora si punta ai grandi eventi

giovedì 28 Agosto 2025 - 13:13

Messe da parte le polemiche sulla scelta del nome e sui costi (circa 1.000 euro al minuto per l'esibizione del rapper milanese), si apre una riflessione sulla capacità della cittadina jonica di poter attrarre eventi di questo tipo

S. TERESA – Alla fine, tutti contenti. Il concerto di Fedez di ieri sera in piazza Stracuzzi a S. Teresa di Riva è filato via senza intoppi. Un successo per l’Amministrazione del sindaco Lo Giudice, che rischiava grosso considerata la schiera di detrattori già pronti a puntare il fucile in caso di fallimento. Resteranno le sterili polemiche sui soldi pubblici spesi e sull’artista scelto, ma i fatti ci dicono che ieri sera nella cittadina jonica si è riversata tantissima gente, con l’area transennata sold out (la capienza massima fissata dalle autorità era di 5mila persone) mentre tanti altri hanno stazionato nelle vicinanze e nell’area food. In termini di indotto parliamo di decine di migliaia di euro.

Ridurre a test di gradimento su Fedez l’evento di ieri sera sarebbe però assai riduttivo. I numeri in questo senso non dicono tutto, anche perché si trattava di un evento quasi del tutto gratuito (era richiesto solo un ticket di 1,50 euro per i costi di gestione delle modalità di accesso). Difficile quindi immaginare che si sarebbe arrivati al tutto esaurito in caso di ingresso a pagamento. L’importanza dell’esperimento era di ben altra natura e si concentrava sulla capacità della cittadina jonica di “sopportare” un evento di tali dimensioni. E, sotto questo punto di vista, la prova è stata indubbiamente superata, aprendo nuove prospettive per il futuro. “Era un esperimento rischioso – ha confermato questa mattina il sindaco Danilo Lo Giudice – ma che ha funzionato alla grande e adesso dobbiamo candidarci ad essere meta di eventi importanti anche nei prossimi anni”.

Questa è la sfida successiva: fare di S. Teresa un luogo attrattivo per i concerti organizzati dai privati, un obiettivo non facile perché a pochi chilometri c’è il Teatro Antico di Taormina e poco più avanti la città di Catania, con un cartellone estivo ricchissimo e fortemente concorrenziale. Bisognerà quindi trovare chi avrà il coraggio di assumersi il rischio economico di un’operazione simile, perché non sempre si potrà contare sulla disponibilità di fondi pubblici. L’operazione Fedez è costata circa 80 mila euro: 55mila finanziati dal Gal Peloritani per l’esibizione (durata una cinquantina di minuti, cioè 1.000 euro al minuto per fare i conti della serva) e altri 25mila euro per i servizi a carico del Comune. Soldi che, come dicevamo, sono però in parte rientrati sul territorio.

In attesa di una valutazione a mente più fredda e con numeri più precisi alla mano, il sindaco Lo Giudice si gode il successo: “Abbiamo lavorato ininterrottamente per mesi affinché tutto fosse perfetto, cercando di prevedere ogni cosa e calcolando anche tutti i possibili imprevisti. Da chi diceva che ci sarebbe stato il caos, a chi affermava che la nostra comunità non è ancora pronta per eventi di questa portata, a chi sperava in un clamoroso passo falso… siamo rimasti in silenzio, sapendo di correre un grande rischio ma con la voglia di riuscire a fare del nostro meglio per la comunità”.

Se rimarrà un evento isolato o sarà il primo di una lunga serie che renderà S. Teresa punto nevralgico della programmazione estiva siciliana sarà, come sempre, soltanto il tempo a chiarirlo.
(le foto sono di Giuseppe Zanghì)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Tindari Festival 2025: Il mito, la parola, la musica VIDEO
Studenti in fuga, Messina fa i conti con l’esodo dei suoi cervelli?
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED