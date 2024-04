S. Teresa verso un nuovo Piano urbanistico generale. Incontro tecnico su cartografie e dati

Proficua riunione operativa per delineare il futuro del territorio

S. TERESA – Questa mattina si è tenuta una riunione operativa molto proficua con i progettisti del Piano urbanistico generale (Pug) e le figure professionali incaricate degli studi propedeutici alla sua redazione. L’obiettivo principale dell’incontro era definire i due fronti su cui si concentrerà l’iter del Pug: le cartografie e la raccolta dati.

Per quanto riguarda le cartografie, si è discusso della condivisione e analisi delle varie mappe disponibili, che rappresentano la base fondamentale per la creazione del piano. Si è inoltre parlato dell’importanza di aggiornare e integrare le informazioni cartografiche per avere una rappresentazione completa e precisa del territorio comunale.

In merito alla raccolta dati, si è fatto riferimento all’aggiornamento e alla raccolta di informazioni essenziali per la redazione del Pug, con particolare attenzione a diversi aspetti come la demografia, la socioeconomia, l’ambiente, l’assetto del territorio e i servizi e infrastrutture. È emerso che la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti coinvolti è fondamentale per la creazione di un PUG concreto e attuabile.

I prossimi passi prevedono il completamento della fase di condivisione e analisi delle informazioni, la pubblicazione dell’avviso di formazione del Pug e l’avvio della fase di concertazione e coinvolgimento pubblico-privato, per raccogliere osservazioni e proposte dalla cittadinanza e dagli stakeholder. L’Amministrazione comunale di S. Teresa di Riva si impegna a mantenere un dialogo aperto con i cittadini durante l’intero processo di redazione del Pug, per garantire la massima partecipazione e condivisione nelle scelte strategiche per il futuro del territorio. “Una volta ultimata questa fase – ha evidenziato il sindaco, Danilo Lo Giudice – verrà pubblicato l’avviso di formazione del Pug per la successiva fase di concertazione e coinvolgimento pubblico – privato”.