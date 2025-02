S. Teresa. Vertice con E-Distribuzione per potenziare la rete elettrica

L'incontro in municipio allo scopo di superare le problematiche emerse nei mesi scorsi

S. TERESA – Stop ai disservizi nella distribuzione di energia elettrica sul territorio comunale. Con questo obiettivo, oggi pomeriggio in municipio, gli amministratori comunali hanno incontrato i responsabili di E-Distribuzione. Nei mesi scorsi si erano verificate delle problematiche, come sbalzi di tensione che avevano provocato danni nelle abitazioni e conseguenti proteste dei cittadini.

“Lo scopo – ha spiegato l’assessore al Territorio, Gianmarco Lombardo – è quello di iniziare un percorso sinergico a favore dei nostri concittadini per il potenziamento e la stabilità della rete elettrica su tutto il territorio di S. Teresa”. Oltre a Lombardo, hanno preso parte all’incontro i vertici di E-Distribuzione con il dott. Billeci, responsabile affari interni di E-Distribuzione Palermo e il vice capozona dott. Pinzo insieme al vicesindaco Annalisa Miano, all’assessore Ernesto Sigillo al direttore dell’Ufficio Tecnico, Franco Pagano. Il sindaco Danilo Lo Giudice si è collegato telematicamente alla riunione.

“Abbiamo affrontato tutte le questioni inerenti la distribuzione elettrica – ha commentato alla fine dell’incontro l’assessore Lombardo – trovando un fattivo riscontro rispetto alle richieste pervenute da entrambe le parti. Il confronto è stato proficuo sia per le attività già messe in atto, come il nuovo piano di potenziamento, sia per le attività che da qui ad un anno circa porteranno il nostro paese ad avere una efficienza energetica maggiore, stabile e, soprattutto, innovativa. Tutto è stato affrontato e sviscerato nei minimi dettagli, sempre a favore della nostra comunità”.